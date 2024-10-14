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Дест о встрече с Месси в «Барсе»: «Ты видишь его на ютубе, в видеоиграх, и вот он оказывается перед тобой. Была хорошая атмосфера, он много шутил, потом все изменилось»

– Кто из партнеров произвел на вас наибольшее впечатление?
Источник: Sports

— Месси, конечно же. Ты видишь его на ютубе, в видеоиграх… и вот он оказывается прямо перед тобой. В первый год в раздевалке была хорошая атмосфера, он много шутил… потом все изменилось, и мы немного утратили это чувство веселья, — сказал бывший защитник «Барселоны», а ныне игрок ПСВ.