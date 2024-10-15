От карманника до священника. Самые необычные вакансии в футбольном мире

Казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога. Объявление опубликовано на портале hh.ru. Таролог должен будет консультировать игроков и тренеров, составлять игрокам индивидуальные прогнозы, проводить групповые сеансы для всей команды, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время него.
В клубе обещают «возможность профессионального роста и развития» и зарплату от 300 тыс. руб. на руки.
Объявление «Сокол» опубликовал после выхода программы «Натальная карта», гостем которой стал футболист Артем Дзюба. В этом выпуске ведущие в том числе рассказали, как разместить игроков на поле согласно их астрологическим данным или «секретную тактику», как отметили в «Соколе».
«РБК Спорт» собрал список из самых необычных вакансий в футбольных клубах в мире.
Тренер по броскам из аута
Датский специалист Томас Гроннемарк летом 2018 года стал одним из самых неожиданных приобретений «Ливерпуля». Английский клуб взял на должность специалиста по броскам из аута 42-летнего датчанина. Назначение Гроннемарка, которому принадлежит мировой рекорд по самому длинному броску в 51,33 метра, удивило футбольную общественность.
«Я понимаю, что у меня самая странная работа в мире», — заявил Гроннемарк. По словам датчанина, он является первым специалистом по броскам из аута.
В сезоне 2017/2018 статистика бросков «Ливерпуля» под давлением была третьей худшей в АПЛ с показателем успеха 45,4%. Уже на следующий сезона, когда Гроннемарк работал с командой, подопечные Клоппа заняли второе место в Европе по этому же показателю — 68,4%.
Специалист посещает команду, с которой работает, шесть или семь раз в год и тренирует ее на протяжении от двух до четырех дней. Помимо этого, Гроннемарк проводит видеоанализ матчей.
В «Арсенале» наняли карманников
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в августе 2024-го года организовал ограбление для своих футболистов. Артета устроил ужин для игроков команды, позвав на него группу воров. Перед карманниками стояла задача незаметно выкрасть кошельки и телефоны из карманов футболистов.
В конце вечера тренер попросил игроков показать свои карманы, и большинство футболистов ничего в них не обнаружили. Артета рассказал, что ситуация была смоделирована для того, чтобы игроки всегда оставались подготовленными и не теряли концентрацию.
Специалист по «истории и идентичности»
«Челси» в 2024-м году нанял специалиста Оуэна Иствуда, который возглавил проект по истории и идентичности, охватывавший весь клуб. Спортивные директора клуба Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли наняли новозеландского специалиста в рамках широкомасштабного проекта по улучшению культуры на «Стэмфорд Бридж» и в «Кобхэме».
В интервью Training Ground Guru в 2022 году Иствуд рассказал, что его специализация заключается в «создании оптимальной среды для соревнований». «Английский институт производительности поделился со мной интересным наблюдением — 70% настроения человека в коллективе зависит от того, в каком окружении он находится».
Кроме того, новозеландец также был нанят Футбольной ассоциацией и работал со сборной Англии во времена правления Гарета Саутгейта.
Тренер по балету
В 1964 году профессиональную балерину Дорин Эрмитидж пригласили вести занятия с футболистами «Миллуолл». Танцовщица кабаре обучала футболистов английской команды балансу и другим упражнениям.
Оперный певец
Йохан Кройф рассказывал, что во время работы в «Аяксе» предложил привлечь к работе оперного певца Леня дель Ферро, который хорошо разбирается в дыхательных техниках, чтобы игроки «извлекали максимум из каждого вдоха и выдоха».
«Это важно в спорте высокого уровня. И дель Ферро занимался с футболистами в раздевалке. В “Барселону” я привел рефлексотерапевта. Вся энергия тела выходит из ног. Вы нанимаете специалиста подобного профиля, потому что он может привнести что-нибудь новое», — говорил он.
Священник
Преподобная Сара Гиннесс была назначена новым клубным капелланом «Брентфорда». Она оказывает поддержку игрокам, персоналу и болельщикам клуба. Ее роль включает в себя пастырскую и духовную заботу о сообществе «Брентфорда», независимо от вероисповедания.
Также футбольный клуб «Химки» в 2022-м году из-за четырнадцатиматчевой серии без побед приглашал священника на домашний стадион. Священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в «Химках» намеревались снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений.