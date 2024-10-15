Европейские футбольные клубы совместно с FIFPro подали в суд на ФИФА

По информации источника, FIFPro и 37 европейских лиг совместно подали жалобу в Европейскую комиссию в Брюсселе, в которой они утверждают, что руководящий орган мирового футбола ФИФА злоупотребляет своим правом как организатора турниров и не заботится о благополучии игроков. Дело касается трудового законодательства и прав игроков на отпуск. Одна из их целей — установить обязательный период отдыха — от трёх до четырёх недель в год — для восстановления сил игроков.