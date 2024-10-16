Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем

Нападающий в сентябре повредил двуглавую мышцу бедра. 5 октября Килиан вышел в старте против «Вильярреала», но Дидье Дешам не вызвал его в сборную во время международной паузы, хотя очень хотел — «Реал» попросил дать Мбаппе сосредоточиться на восстановлении после травмы. Кроме того, появились слухи, что сам Килиан не хочет тратить силы на матчи национальной команды, в которых коллектив легко справится без него.