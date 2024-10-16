Слуцкий отреагировал на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в России

— Да. Это как раз таки самая крутая тема, которая есть, потому что при том, что у нас действительно есть, об этом все говорят, куча проблем в профессиональном футболе, в детско-юношеском футболе, всё, что касается любительского футбола, количества людей, которые участвуют, количества команд, этих лиг, вариантов, форматов, это просто… Поэтому, на мой взгляд, уличный футбол как раз занимает очень крутую нишу, где мы действительно очень крутые.