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Билеты на класико 26 октября стоят от 130 до 850 евро — значительно дороже, чем на «Реал» — «Боруссию» в ЛЧ. Оба матча пройдут на «Бернабеу»

Матч между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 11-го тура Ла Лиги пройдет 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».
Источник: Sports

«Реал Мадрид» разместил на официальном сайте информацию о покупке билетов на игру. Сначала 21 октября приобрести билеты сможет категория премиальных болельщиков клуба, а 22 октября оставшиеся билеты будут доступны широкой публике.

Цены за места на обычных трибунах варьируются от 130 евро за самый дешевый билет до 455 евро за самый дорогой. Билеты в VIP-зоны будут стоить 850 евро.

Стоит отметить, что билеты на матч «Реала» с «Боруссией» в Лиги чемпионов, который пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 22 октября, значительно доступнее по цене. Самый дешевый билет стоит 75 евро, а стоимость VIP-билетов начинается от 350 евро.