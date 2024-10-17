Телохранитель Мбаппе не поехал с ним в Стокгольм, вместо него отправился агент брата Килиана

Как стало известно RMC Sport, в тот вечер окружение футболиста было не таким, как обычно. Телохранитель, который сопровождает Мбаппе ежедневно, находился в отпуске во время его поездки в Швецию. Его заменил агент, который ведет дела его младшего брата Этана. В компании также была его личная ассистентка и Норди Мукиеле, бывший партнер по «ПСЖ», сыгравший ключевую роль в этом путешествии.