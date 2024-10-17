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Телохранитель Мбаппе не поехал с ним в Стокгольм, вместо него отправился агент брата Килиана

Ранее адвокат Мбаппе на фоне обвинений в изнасиловании заявила, что игрок никогда не оставался один, вокруг него существует «санитарный кордон» во избежание подобных ситуаций.
Источник: Sports

Как стало известно RMC Sport, в тот вечер окружение футболиста было не таким, как обычно. Телохранитель, который сопровождает Мбаппе ежедневно, находился в отпуске во время его поездки в Швецию. Его заменил агент, который ведет дела его младшего брата Этана. В компании также была его личная ассистентка и Норди Мукиеле, бывший партнер по «ПСЖ», сыгравший ключевую роль в этом путешествии.

Отмечается, что Мбаппе менял свое близкое окружение на протяжении нескольких лет. Его мать Файза Ламари, которая играет важную роль в жизни нападающего «Реала», не может следовать за ним повсюду и не имеет агентской квалификации.

В 2022 году Мбаппе поменял телохранителя, которого считал слишком жестким, и заменил его новым, более заботливым, но гораздо менее опытным и менее влиятельным.