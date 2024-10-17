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«Неймар намного лучше Роналдиньо. Он лишь немного ниже Месси и Роналду. Умеет все». Адли о бразильце

Полузащитник «Милана», выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, пересекся с бразильцем из «Аль-Хилаля» в «ПСЖ» в сезоне-2017/18.

Источник: Sports

«Когда Неймар приехал в “ПСЖ”, он казался инопланетянином. Все его действия были выдающимися.

Передачи, дриблинг — он умеет все. Он не теряет мяч на ограниченном пространстве, [на тренировках] забивает по 7−8 голов в такой ситуации. Просто берет мяч — и бам, бам!

Он был машиной. Я никогда не видел такого игрока.

Иногда возникают споры, кто лучше — Неймар или Роналдиньо. Неймар намного лучше Роналдиньо. Я говорю это совершенно искренне. Неймар слишком, слишком, слишком силен.

Для меня он лишь немного ниже Месси и Роналду", — заявил Адли на ютуб-канале Zack en Roue Libre.