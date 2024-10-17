«Неймар намного лучше Роналдиньо. Он лишь немного ниже Месси и Роналду. Умеет все». Адли о бразильце

«Когда Неймар приехал в “ПСЖ”, он казался инопланетянином. Все его действия были выдающимися.
Передачи, дриблинг — он умеет все. Он не теряет мяч на ограниченном пространстве, [на тренировках] забивает по 7−8 голов в такой ситуации. Просто берет мяч — и бам, бам!
Он был машиной. Я никогда не видел такого игрока.
Иногда возникают споры, кто лучше — Неймар или Роналдиньо. Неймар намного лучше Роналдиньо. Я говорю это совершенно искренне. Неймар слишком, слишком, слишком силен.
Для меня он лишь немного ниже Месси и Роналду", — заявил Адли на ютуб-канале Zack en Roue Libre.