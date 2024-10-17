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Переход Роналду в «МЮ» за 12 млн фунтов — самый выгодный в XXI веке по версии Goal. Кака в «Милан», по 3 трансфера «Лестера» и «Реала» — в т

Goal.com составил рейтинг самых выгодных трансферов с начала столетия. Список возглавил переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 млн фунтов в 2003 году.

Источник: Sports

Топ-10 самых выгодных трансферов XXI века по версии Goal.com:

1. Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 млн фунтов в 2003-м;

2. Джейми Варди в «Лестер» из «Флитвуд Таун» за 1,7 млн фунтов в 2012-м;

3. Самюэль Это’О в «Интер» из «Барселоны» в 2009-м («Барса» отдала 46 млн евро и Это’О за Златана Ибрагимовича);

4. Нголо Канте (дважды: переходы в «Лестер» за 5,6 млн фунтов в 2015-м и в «Челси» в 2016-м за 32 млн фунтов);

5. Рияд Марез в «Лестер» за 450 тысяч фунтов из «Гавра» в 2014-м;

6. Кака в «Милан» из «Сан-Паулу» за 8,5 млн евро в 2003-м;

7. Джорджо Кьеллини в «Ювентус» из «Фиорентины» за 7,3 млн евро в 2005-м;

8. Даниэль Карвахаль в «Реал» из «Байера» за 6,5 млн евро в 2013-м по опции обратного выкупа;

9. Марсело в «Реал» из «Флуминенсе» за 6,5 млн евро в 2007-м;

10. Рафаэль Варан в «Реал» из «Ланса» за 10 млн евро в 2011-м.