Роналду — самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов. Месси — 2-й, Мбаппе — 5-й, Винисиус — 7-й, в топ-10 — еще три игрока из Саудовской Арави

Список возглавил Криштиану Роналду с общим доходом в этом сезоне в размере 285 млн долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);
2. Лионель Месси («Интер Майами») — 135 млн (60+75 млн. Из-за календаря МЛС приведены доходы за календарный 2024 год, а не за сезон);
3. Неймар («Аль-Хилаль») — 110 млн (80+30 млн);
4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 104 млн (100+4 млн);
5. Килиан Мбаппе («Реал») — 90 млн (70+20 млн);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 60 млн (46+14 млн);
7. Винисиус Жуниор («Реал») — 55 млн (40+15 млн);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 млн (35+18 млн);
9. Садьо Мане («Аль-Наср») — 52 млн (48+4 млн);
10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 39 млн (35+4 млн).