Роналду — самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов. Месси — 2-й, Мбаппе — 5-й, Винисиус — 7-й, в топ-10 — еще три игрока из Саудовской Арави

Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и, в некоторых случаях, доход от имиджевых прав), а также доходы от нефутбольной деятельности (среди них — рекламные контракты и доходы от бизнеса).