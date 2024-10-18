РФС пригласил Гвардиолу вести тренерские курсы: «Сказал, что сейчас не время, а потом — с удовольствием»

— Мы приглашаем в качестве спикеров не только Абаскаля, но и всех действующих тренеров, в том числе и иностранных. Самое важное, чтобы в данный момент это был практикующий специалист. Это гораздо лучше, чем давать теорию. Футбол — прикладная дисциплина, практика в нем важнее всего. Чем больше будет таких спикеров, которые могут не только рассказать, но и показать, тем лучше.