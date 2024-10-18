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РФС пригласил Гвардиолу вести тренерские курсы: «Сказал, что сейчас не время, а потом — с удовольствием»

Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников рассказал, что пригласил главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу провести лекции в академии тренеров РФС.

Источник: AP 2024

— В учебной деятельности академии РФС принимал участие Гильермо Абаскаль. Почему вы решили пригласить его?

— Мы приглашаем в качестве спикеров не только Абаскаля, но и всех действующих тренеров, в том числе и иностранных. Самое важное, чтобы в данный момент это был практикующий специалист. Это гораздо лучше, чем давать теорию. Футбол — прикладная дисциплина, практика в нем важнее всего. Чем больше будет таких спикеров, которые могут не только рассказать, но и показать, тем лучше.

— С кем из иностранцев вы связывались по поводу этой работы?

— Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это.

— Если бы вы обратились к нему в 2021 году, то он сказал бы «да»?

— Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет. Мы разговаривали и с Арсеном Венгером, и с Тухелем. У нас есть общие знакомые или мы знаем друг друга лично. Футбольный тренер несет некую социальную нагрузку в плане развития спорта. Ему без разницы, где участвовать в образовательных процессах: в России, в Америке или в Европе, — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Манчестер Сити