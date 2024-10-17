Футбольную «Бенфику» обвинили в организации договорных матчей

Прокуратура Португалии обвинила футбольный клуб «Бенфика» и его бывшего президента Луиша Филипе Виейру в организации договорных матчей, а также налоговом мошенничестве и крупных хищениях в период с 2016 по 2019 годы. «Почтовое расследование» раскрыло целую коррупционную сеть, в которую также вовлечена еще одна команда ранее игравшая в высшем дивизионе этой страны — «Витория Сетубал». «МК-Спорт» рассказывает подробности скандала.
Один из известнейших и популярнейших футбольных клубов Португалии лиссабонская «Бенфика», сейчас находится под пристальным вниманием суда после обвинений, выдвинутых прокуратурой этой страны в результате углубленного расследования коррупции в португальском футболе. Государственный обвинитель потребовал отстранить лиссабонский клуб от всех соревнований, что вызвало серьезные потрясения в португальском футболе.
Требование о приостановке спортивной деятельности этого коллектива могут иметь серьезные последствия, включая попытки игроков расторгнуть свои действующие контракты из-за невозможности выполнения своих договорных обязательств, а также потенциальные иски о возмещении ущерба и компенсации. Помимо дисквалификации самого клуба, прокурор также преследует бывшего президента «Бенфики» Луиша Филипе Виейру за его предполагаемую причастность к ряду коррупционных преступлений, которые включают в с себя: договорные матчи, налоговое мошенничество и хищение в крупных размерах.
Расследование, получившее в Португалии название «почтовое», длилось с 2016 по 2019 годы. На данный момент прокуратура предъявила обвинения десяти лицам в неспортивном поведении, активной и пассивной коррупции. По словам генерального прокурора, руководство «Бенфики» разработало стратегию перевода денежных средств или других ценных спортивных активов посредством фиктивных сделок. Взамен каждый участник действовал в интересах другого, особенно, это касалось спортивных результатов.
Государственный обвинитель попросил бывшую звезду футбольных клубов «Милан» и «Бенфика» и нынешнего президента «орлов» Руи Кошту дать показания против прежнего руководства португальской команды. Он требует дисквалификации клуба, которая может продлиться до трех лет, что поставит под угрозу участие клуба в высшем футбольном дивизионе страны и повлияет на таких известных игроков, как аргентинская звезда Анхель Ди Мария.
Один из самых спорных аспектов этого дела касается предполагаемого хищения средств через компанию, базирующуюся в Бразилии. По данным расследования, клуб «Бенфика» разработал мошенническую схему, чтобы оправдать крупные платежи в качестве комиссий за несуществующие агентские услуги. Фиктивные транзакции служили механизмом для перевода крупных сумм денег, не вызывая подозрений.
«Caso dos Mails» (почтовый ящик — прим. ред.), как окрестили это расследование, берет свое начало в 2016 году, когда лица, связанные с другим известным клубом и главным соперником «Бенфики» на внутренней арене ФК «Порту», слили личные электронные письма руководства «Бенфики», выявив признаки коррупции, что привело к полицейскому расследованию, проводившемуся с 2016 по 2019 годы.
Финансовые последствия для лиссабонского клуба могут быть крайне существенны. Несмотря на увеличение уставного капитала на 50 миллионов евро за счет выпуска облигаций в мае, последние обвинения могут серьезно подорвать доверие к ФК «Бенфика» на рынке и привести к финансовому краху. В мае 2022 года клуб выпустил облигации на сумму 60 млн. Стратегия, принятая также другими европейскими клубами, такими как «Барселона» для улучшения своего финансового положения. Однако убытки, накопленные в течение сезона 2023/2024, хотя и меньше, чем в предыдущем году, все равно остаются серьезной проблемой.
В ответ на предъявленные обвинения ФК «Бенфика» опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором опровергает все обвинения, назвав их необоснованными и поклявшись отстаивать свою невиновность перед всеми властями и без колебаний.
И хотя прокурор потребовал незамедлительно приостановить деятельность «Бенфики», действующие спортивные правила не предусматривают столь сурового наказания за коррупцию. По словам эксперта по спортивному праву Лусио Коррейи, действующие на тот момент (2016−2019 годы) дисциплинарные правила предусматривают только вычет очков. Поскольку рассматриваемые матчи не могут быть переиграны, а соревнования уже были одобрены, вычет очков больше невозможен. Единственной применимой санкцией может быть штраф.
В свою очередь «Витория Сетубал» выразила надежду, что справедливость восторжествует. В настоящее время клуб находится в процедуре банкротства и выступает во втором португальском дивизионе, что очень далеко от уровня высшего дивизиона, в которой он оказался в 2017 году, когда эти события стали известны. Результат этого дела «Caso dos Mails» еще предстоит увидеть, но последствия этого скандала будут и дальше отражаться на всем португальском футболе.
Для доказательства договорных матчей должен быть пассивный субъект (другой клуб, игроки, директора
Автор: Павел Савчик