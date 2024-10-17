Футбольную «Бенфику» обвинили в организации договорных матчей

Финансовые последствия для лиссабонского клуба могут быть крайне существенны. Несмотря на увеличение уставного капитала на 50 миллионов евро за счет выпуска облигаций в мае, последние обвинения могут серьезно подорвать доверие к ФК «Бенфика» на рынке и привести к финансовому краху. В мае 2022 года клуб выпустил облигации на сумму 60 млн. Стратегия, принятая также другими европейскими клубами, такими как «Барселона» для улучшения своего финансового положения. Однако убытки, накопленные в течение сезона 2023/2024, хотя и меньше, чем в предыдущем году, все равно остаются серьезной проблемой.