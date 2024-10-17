Орлов о том, пожмет ли Дзюба руку Семаку: «Умение прощать — самая сильная христианская черта. Артем — верующий человек, говорят, надо быть мудрее»

Пожмет ли Дзюба руку Семаку? В последний раз не пожал. Не знаю… Мне кажется, тут ему надо быть уже мудрее. Все уже в прошлом. Про Артема же говорят, что он верующий человек. Значит, надо уметь прощать. Это самая сильная христианская черта. Уметь прощать", — сказал комментатор.