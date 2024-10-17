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Андрей Канчельскис: «Чемпионат России непростой, Холанд здесь не феерил бы. Пьянич? Роналду играет до сих пор»

"Пьяничу 34 года всего. Люди у нас до 40 лет играют, поэтому все нормально. В любом чемпионате надо играть, РПЛ — не исключение. Если Миралем в форме, он поможет клубу.

Роналду играет до сих пор, я в 37 лет закончил, хотя мог еще играть. У нас привыкли смотреть на возраст, а надо обращать внимание на КПД игрока на поле.

Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ — непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего. Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брюйне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты.

Но гадать на ромашке не надо и говорить в сослагательном наклонении тоже, а то некоторые заявляют, что «Зенит» Лигу чемпионов выиграл бы сейчас«, — сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед” и сборной России.