Андрей Канчельскис: «Чемпионат России непростой, Холанд здесь не феерил бы. Пьянич? Роналду играет до сих пор»

Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ — непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего. Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брюйне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты.