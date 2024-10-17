Орлов о Соболеве: «Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! Против “Акрона” выйдет в старте, думаю»

Первая позиция — Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип — казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами. А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.