Месси о ЧМ-2026: «Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо. Это важнее для меня, чем-то, попаду ли я на турнир или нет. Не люблю торопить события&raq

Я не забегаю вперед. Я стараюсь наслаждаться каждым днем. Придет время — увидим, не люблю торопить события. Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо, быть счастливым. Это важнее для меня, чем-то, попаду ли я на турнир или нет", — сказал капитан сборной Аргентины.