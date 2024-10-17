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Месси о ЧМ-2026: «Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо. Это важнее для меня, чем-то, попаду ли я на турнир или нет. Не люблю торопить события&raq

«Я люблю играть в футбол. Недавно я был на переполненном “Монументале”, где скандировали мое имя и имена моих партнеров. Я пережил трудные времена вместе со сборной и признателен за то, что происходит сейчас.

Источник: Sports

«Я люблю играть в футбол. Недавно я был на переполненном “Монументале”, где скандировали мое имя и имена моих партнеров. Я пережил трудные времена вместе со сборной и признателен за то, что происходит сейчас. Я пользуюсь этим, потому что время уходит.

Я не забегаю вперед. Я стараюсь наслаждаться каждым днем. Придет время — увидим, не люблю торопить события. Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне, что буду чувствовать себя хорошо, быть счастливым. Это важнее для меня, чем-то, попаду ли я на турнир или нет", — сказал капитан сборной Аргентины.