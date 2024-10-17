Пиняев и Салтыков не вошли в список 25 претендентов на премию Golden Boy

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские футболисты московского «Локомотива» Никита Салтыков и Сергей Пиняев не вошли в число 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе среди игроков не старше 21 года.
Ранее Пиняев и Салтыков вошли в сотню претендентов на награду.
В число 25 претендентов вошли испанцы Ламин Ямаль, Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Самуэль Омородион («Порту»), Кристиан Москера («Валенсия»), французы Варрен Заир-Эмри, Дезире Дуэ (оба — «ПСЖ»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Матис Тель («Бавария»), Вильсон Одобер («Тоттенхэм»), англичане Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия», Дортмунд), бразильцы Эндрик («Реал», Мадрид), Савио («Манчестер Сити»), турки Арда Гюлер («Реал», Мадрид), Кенан Йылдыз («Ювентус»), аргентинец Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), португалец Жуан Невеш («ПСЖ»), немец Александар Павлович («Бавария»), нидерландец Йоррел Хато («Аякс»), бельгиец Самюэль Мбангюла («Ювентус»), норвежец Андреас Шельдеруп («Бенфика»), марокканец Эльесс Бен Сегир («Монако») и израильтянин Оскар Глух («Зальцбург»).