Пиняев и Салтыков не вошли в список 25 претендентов на премию Golden Boy

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские футболисты московского «Локомотива» Никита Салтыков и Сергей Пиняев не вошли в число 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе среди игроков не старше 21 года.