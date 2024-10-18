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37-летний Месси: я могу играть в футбол ещё много лет

37-летний нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не он собирается завершать карьеру в ближайшее время.

Источник: Чемпионат.com

«Переход в “Интер Майами” не означает, что я скоро уйду на пенсию. Я могу играть в футбол ещё много лет.

Я по-прежнему жажду титулов, хотя и стал немного старше, а моя семья стала больше. Чувствую их поддержку, поэтому меня не остановить», — приводит слова Месси Marca.

В 2024 году Месси принял участие в 21 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.