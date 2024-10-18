37-летний Месси: я могу играть в футбол ещё много лет

«Переход в “Интер Майами” не означает, что я скоро уйду на пенсию. Я могу играть в футбол ещё много лет.



Я по-прежнему жажду титулов, хотя и стал немного старше, а моя семья стала больше. Чувствую их поддержку, поэтому меня не остановить», — приводит слова Месси Marca.