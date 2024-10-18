Чемпиона Европы обвинили в краже футболки болельщика

Предполагаемый инцидент произошел возле стадиона португальского клуба «Эштрела», где сейчас выступает 37-летний футболист. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как Нани разговаривает с фанатом, сидя за рулем своего автомобиля. Болельщик попросил футболиста подписать футболку, в которой тот выступал на победном для португальцев Евро-2016. Нани поинтересовался, откуда фанат взял эту футболку, заявил, что ее у него украли, затем положил ее на пассажирское сиденье, поднял стекло и уехал.