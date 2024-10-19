Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев — о Леониде Слуцком: мы в его услугах не нуждаемся

Леонид придал этому большее значение, чем имелось. Был диалог о том, чтобы он занял позицию главного тренера. Он сказал: «Я не хочу их тренировать. Это кто вообще?». Я ему рассказал, какие футболисты у нас есть. Все его слова говорили, что для него это несерьёзно. Поэтому я старался озвучить мероприятия, которые бы подтверждали, что для нас это серьёзно. И матч с «Зенитом», который на тот момент планировался. Потом мы переиграли на матч с «Краснодаром» (2:4). Он посчитал, что это всё мелковато для него.