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Кокорин впервые с августа сыграл за «Арис»

«Арис» обыграл «Этникос» в матче чемпионата Кипра по футболу со счетом 2:1.

Источник: "Арис" Лимасол

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Арис» обыграл «Этникос» в матче седьмого тура чемпионата Кипра по футболу.

Встреча в Ахне завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей отличились Михлали Маямбела (20-я минута) и Кажу (23). В составе хозяев забил Николас Андрегген (72).

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин восстановился от травмы и впервые с августа появился на поле, выйдя на замену на 67-й минуте.

«Арис» (17 очков) занимает второе место в таблице чемпионата Кипра. «Этникос» (5) идет 12-м.

Арис Л