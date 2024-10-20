Кокорин впервые с августа сыграл за «Арис»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Арис» обыграл «Этникос» в матче седьмого тура чемпионата Кипра по футболу.
Встреча в Ахне завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей отличились Михлали Маямбела (20-я минута) и Кажу (23). В составе хозяев забил Николас Андрегген (72).
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин восстановился от травмы и впервые с августа появился на поле, выйдя на замену на 67-й минуте.
«Арис» (17 очков) занимает второе место в таблице чемпионата Кипра. «Этникос» (5) идет 12-м.