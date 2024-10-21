Каррагер считает, что «Челси» нужен новый вратарь: «Они были лучше “Ливерпуля” в плане контроля, но Санчес их подвел»

«Для “Челси” это очень плохо. Рис Джеймс просто прогуливается к мячу. На самом деле, Джонс неудачно принял мяч, но там сыграла ошибка вратаря. Санчес должен был выйти и забрать его. Джонс должен был бояться того, что вратарь идет на него. Ты должен успеть и надеяться, что мяч попадет тебе в лицо и ты его отобьешь.