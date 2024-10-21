Бразильский футболист Неймар вернулся на поле

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, пропустивший больше года из-за тяжелой травмы, вернулся на поле в гостевом матче азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» из ОАЭ.
Встреча проходит в понедельник. Неймар, начавший матч на скамейке запасных, вышел на замену на 77-й минуте вместо Насера Аль-Даусари.
Неймар выбыл из строя прошлой осенью, получив разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявлял, что форвард вернется на поле не раньше января 2025 года. Однако в сентябре бразилец сообщил, что приступил к тренировкам в общей группе.
Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. Бразилец провел за чемпионов Саудовской Аравии пять матчей.