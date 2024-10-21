Бразильский футболист Неймар вернулся на поле

Неймар выбыл из строя прошлой осенью, получив разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявлял, что форвард вернется на поле не раньше января 2025 года. Однако в сентябре бразилец сообщил, что приступил к тренировкам в общей группе.