Агент Сафонов об Акинфееве как футбольном идоле России: «Он супер популярный, столько лет на уровне плюс “нога Бога”. Но есть нюанс — болельщики “Спартака” его никогда не воспримут»

— Объективно говоря, Акинфеев супер популярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признает, а болельщики «Спартака» — нет.
С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне… Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева — нет. Никто и близко не побьет.
Сколько игр он сыграл, сколько у него игр на ноль, сколько он за сборную выручил, плюс та самая нога Акинфеева. Можно сказать «нога Бога», по аналогии с Марадоной, — сказал Сафонов.