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Агент Сафонов об Акинфееве как футбольном идоле России: «Он супер популярный, столько лет на уровне плюс “нога Бога”. Но есть нюанс — болельщики “Спартака” его никогда не воспримут»

— Месси в Аргентине идол, а можно ли назвать таковым Акинфеева для российского футбола?
Источник: Sports

— Объективно говоря, Акинфеев супер популярный. Но есть определенный нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признает, а болельщики «Спартака» — нет.

С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своем уровне… Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева — нет. Никто и близко не побьет.

Сколько игр он сыграл, сколько у него игр на ноль, сколько он за сборную выручил, плюс та самая нога Акинфеева. Можно сказать «нога Бога», по аналогии с Марадоной, — сказал Сафонов.