«Мы уже лет 20 идем не туда». Карпин — о российском футболе

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что, когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.