«Мы уже лет 20 идем не туда». Карпин — о российском футболе

Карпин считает, что и до отстранения российских команд от международных турниров футбол в стране не развивается должным образом.
«Дело не в отстранении. Дело не в том, что, когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
Позже Валерий Карпин объяснил свои слова корреспонденту «Чемпионата»:
— Что Вы имели в виду, когда сказали, что «мы 20 лет идем не туда?»
— Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймет, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста, — сказал Валерий Карпин.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.