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Роналду зарабатывает 263 млн евро в год — больше всех в лиге Саудовской Аравии, Неймар — 102 млн, Бензема — 96 млн, Мане — 48 млн

39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» зарабатывает 263 млн евро в год, из которых 60 млн — это доходы от рекламы, сообщает Al Sharq News со ссылкой на исследования Bloomberg и Forbes.
Источник: Sports

Второе место занимает нападающий «Аль-Хилаля» Неймар (102 млн) с зарплатой 74 млн в год и доходом от рекламных контрактов в 28 млн.

На третьей строчке располагается играющий за «Аль-Иттихад» Карим Бензема — 96 млн евро в год, из которых 92 млн — это зарплата, еще 4 млн — доход от рекламы.

Замыкает четверку вингер «Аль-Насра» Садьо Мане, зарабатывающий 48 млн евро в год, рекламные контракты приносят около 3,7 млн.

Из игроков, приехавших в саудовскую лигу летом, самая большая зарплата у Айвена Тоуни — «Аль-Ахли» платит форварду сборной Англии 23 миллиона евро в год.

По 15 млн зарабатывают Жоау Канселу («Аль-Хилаль») и Мусса Диаби («Аль-Иттихад»), к этой сумме близок и оклад защитника «Аль-Насра» Мохамеда Симакана.

Бывший защитник «Реала» Начо и экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг зарабатывают в «Аль-Кадисии» по 10 млн евро в год.

Сколько зарабатывают звезды: Роналду в космосе — в два раза больше Месси.