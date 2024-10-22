22 октября Sports Футбол

Роналду зарабатывает 263 млн евро в год — больше всех в лиге Саудовской Аравии, Неймар — 102 млн, Бензема — 96 млн, Мане — 48 млн

39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» зарабатывает 263 млн евро в год, из которых 60 млн — это доходы от рекламы, сообщает Al Sharq News со ссылкой на исследования Bloomberg и Forbes.