Кроос о Саудовской Аравии: «Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Роналду или Начо — в конце карьеры, добившись всего, став легендой»

— В этих случаях есть разница. Ситуация с игроком, который выигрывал титулы Лиги чемпионов и близок к завершению карьеры, отличается от ситуации с игроком, которому 21 год. Переход [в Саудовскую Аравию] в столь юном возрасте отдаляет тебя от того, чтобы стать хорошим игроком и выигрывать титулы. Вот в чем разница.