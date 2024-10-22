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Кроос о Саудовской Аравии: «Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Роналду или Начо — в конце карьеры, добившись всего, став легендой»

— Вы написали о переходе Габриэля Вейги в Саудовскую Аравию (назвав его «позором»), но ничего не сказали о Начо или Хоселу.
Источник: Sports

— В этих случаях есть разница. Ситуация с игроком, который выигрывал титулы Лиги чемпионов и близок к завершению карьеры, отличается от ситуации с игроком, которому 21 год. Переход [в Саудовскую Аравию] в столь юном возрасте отдаляет тебя от того, чтобы стать хорошим игроком и выигрывать титулы. Вот в чем разница.

Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Начо или Криштиану Роналду — в конце своей карьеры, добившись всего, став легендой в «Мадриде» и в Европе, — сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью The Athletic.