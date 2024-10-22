Хаманн о Роналду: «На Евро он ставил свои интересы выше интересов Португалии. У них невероятно талантливая команда, которая может побеждать и без него»

Роналду забил несколько голов в Лиге наций, но делает ли он команду сильнее? Я не уверен, что это невероятно талантливая команда, которая могла бы выиграть эти матчи и без него. Роналду находится на том этапе своей карьеры, когда ему нужно начать уделять приоритетное внимание команде, а не самому себе. Я не уверен, насколько сильно тренер влияет на выбор состава, что является большой проблемой.