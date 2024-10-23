Миранчук снова сыграет против Месси! «Атланта» выиграла безумный матч в Монреале, у россиянина — голевой пас

После травмы это был уже совсем другой игрок, от которого по окончании прошлого сезона «цапли» отказались без особого сожаления. Но в Канаде Мартинес переживает ренессанс. Особенно хорош он был на решающем отрезке регулярки, когда за пять матчей забил шесть из своих одиннадцати мячей. В том числе два — бывшим одноклубникам, которых две с половиной недели назад «Монреаль» обыграл в Джорджии (2:1). И в этом раз именно Мартинес первым выстрелил рядом с «девяткой» ворот, которые защищал 40-летний Гьюзан. Последний представитель чемпионского состава в нынешней «Атланте».