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«Ростов» — «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sports.Ru

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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