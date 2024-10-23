«Ростов» — «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Таблицы Фонбет Кубка России.
Календарь Фонбет Кубка России.
«Спартак» в плей-офф, ЦСКА и «Динамо» — под вопросом. Расклады перед последним туром Кубка России.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Таблицы Фонбет Кубка России.
Календарь Фонбет Кубка России.
«Спартак» в плей-офф, ЦСКА и «Динамо» — под вопросом. Расклады перед последним туром Кубка России.