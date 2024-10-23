Промес заявлен за дубайский «Юнайтед» и может вскоре дебютировать за клуб

«Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против “Хатта”, но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие», — сказал Чебану «СЭ».