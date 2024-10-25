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УЕФА открыл дело против футболиста из-за лозунгов про Палестину

Ekstra: УЕФА открыл дело против турецкого игрока из-за лозунгов про Палестину.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против турецкого нападающего датского «Мидтьюлланна» Арала Шимшира, сообщает датский портал Ekstra Bladet.

Как заявили изданию в пресс-службе «Маккаби» из Тель-Авива, Шимшир в матче основного этапа Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и израильским клубом (2:0) 3 октября кричал игрокам соперника: «Свободу Палестине! Надеюсь, вы умрете!».

Отмечается, что УЕФА назначил инспектора, чтобы проверить инцидент на предмет нарушения принципов поведения организации.

Шимшир в текущем сезоне провел 21 матч, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.