УЕФА открыл дело против футболиста из-за лозунгов про Палестину

Как заявили изданию в пресс-службе «Маккаби» из Тель-Авива, Шимшир в матче основного этапа Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и израильским клубом (2:0) 3 октября кричал игрокам соперника: «Свободу Палестине! Надеюсь, вы умрете!».