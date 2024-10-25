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Джорджина Родригес попала в больницу. Что случилось с женой Криштиану Роналду?

Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщила, что последние четыре дня провела в больнице.

Источник: AP 2024

Модель была госпитализирована в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде из-за пневмонии.

«Наконец-то дома! Я провела 4 дня в больнице с пневмонией, сейчас мне лучше, но я все еще восстанавливаюсь дома с семьей. Я должна сказать большое спасибо всему персоналу, врачам, медсестрам и всем в больнице. Они так хорошо обо мне заботились, и я очень благодарна за это. Спасибо всем за такое прекрасное пребывание», — написала жена Роналду, выложив фотографию с капельницей.

39-летний Криштиану и 30-летняя Джорджина воспитывают двоих биологических детей и троих детей португальского футболиста от суррогатных матерей.