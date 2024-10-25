«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью с «Аль-Холудом»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с клубом «Аль-Холуд» в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в городе Бурайда и завершилась со счетом 3:3. У «Аль-Холуда» дубль оформил Мизиан Маолида (12-я и 28-я минуты), один гол забил Джексон Мулека (71). В составе «Аль-Насра» мячи забили Эмерик Ляпорт (16) и Андерсон Талиска (24; 90+4).
Капитан «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду пропустил матч. В четверг возлюбленная футболиста Джорджина Родригес сообщила, что провела предыдущие четыре дня в больнице с пневмонией.
«Аль-Наср» (18 очков), который на данный момент не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне, занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» (6) идет 14-м.
В следующем туре «Аль-Наср» примет лидера чемпионата — «Аль-Хиляль» — 1 ноября, а «Аль-Холуд» на следующий день встретится в гостях с «Аль-Таавуном».