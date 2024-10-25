«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью с «Аль-Холудом»

Встреча прошла в городе Бурайда и завершилась со счетом 3:3. У «Аль-Холуда» дубль оформил Мизиан Маолида (12-я и 28-я минуты), один гол забил Джексон Мулека (71). В составе «Аль-Насра» мячи забили Эмерик Ляпорт (16) и Андерсон Талиска (24; 90+4).