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«Юнайтед» из Дубая назвал дату дебютного матча Промеса

В клубе рассчитывают, что экс-форвард «Спартака» сможет сыграть против «Хатта» в рамках четвертого тура во втором дивизионе чемпионата ОАЭ 26 октября.

Источник: ФК «ДУБАЙ ЮНАЙТЕД»

Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный директор клуба Илие Чебану.

«Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба “Хатта”, — сказал Чебану.

На вопрос про физическую форму Промеса Чебану ответил: «Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией».

Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25, но Федерация футбола ОАЭ зарегистрировала его переход только на этой неделе.

«Спартак» в начале лета объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на кузена.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Спартак