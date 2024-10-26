Роналду разыскивает фаната, который тронул его сердце

39-летний португалец обратился к своим подписчикам с просьбой найти фаната, который был запечатлен на видео плачущим. Болельщик не смог сдержать эмоций, когда увидел Роналду в матче 3-го тура элитной Лиги чемпионов АФК 2024/25 с «Эстеглялем» (1:0).