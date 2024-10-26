Роналду разыскивает фаната, который тронул его сердце

39-летний португалец обратился к своим подписчикам с просьбой найти фаната, который был запечатлен на видео плачущим. Болельщик не смог сдержать эмоций, когда увидел Роналду в матче 3-го тура элитной Лиги чемпионов АФК 2024/25 с «Эстеглялем» (1:0).
Болельщик надел футболку Роналду задом наперед, так что имя португальца оказалось спереди. Также он скандировал «Роналду, Роналду».
Данное видео не оставило Роналду равнодушным. Он выразил желание найти этого человека.
«Я ищу его! Буду признателен за любую информацию», — подписан пост.