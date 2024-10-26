Тренер «Атланты» странно поступил с Миранчуком. Остановить Месси и Суареса это не помогло

Была ли ошибкой замена Миранчука в перерыве? Кажется, что да. В предыдущем матче с «Интером» он тоже был не очень заметен, но сумел создать гол из ничего в конце встречи и принёс своей команде ничью. В этот раз «Атланта» вновь проигрывала 1:2, но россиянина на поле уже не было. С другой стороны, Робу Валентино можно посочувствовать. Ещё в первом тайме он потерял двух игроков основы из-за травм — необходима была срочная перестройка. Посмотрим, найдёт ли тренер «Атланты» нужную формулу к ответной игре. Она пройдёт 2 ноября.