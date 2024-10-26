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Месси: до моего прихода «Интер Майами» был плох, после — выиграл трофей

37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о желании продолжать выигрывать трофеи.

Источник: Чемпионат.com

«Когда я приехал сюда, прекрасно понимал, что клубу необходимо выигрывать титулы и конкурировать, чтобы стать большим.

Также, когда я пришёл в “Интер Майами”, команда находилась в плохом положении в МЛС. Но вскоре после моего прихода мы выиграли Кубок лиги. Это был первый титул для клуба. Это было что-то невероятное для всех. Я только пришёл, и всё сложилось прекрасно», — сказал Месси в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента.