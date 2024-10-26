Промес дебютировал во втором дивизионе чемпионата ОАЭ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес дебютировал в составе клуба «Юнайтед» из Дубая, который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.
Промес вышел в стартовом составе на игру 4-го тура чемпионата против клуба «Хатта».
Промес находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая нидерландская газета Parool сообщила, что Промес освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях, в сентябре он подписал контракт с «Юнайтед».
Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а после вернулся в команду в феврале 2021 года. Вместе с «красно-белыми» он выиграл чемпионат, Суперкубок и Кубок России. Всего за «Спартак» Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня.