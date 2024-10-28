«Стали практически семьей». Мы убедились — Слуцкого просто обожают в Китае

Впрочем, если вы каким-то чудом преодолели все эти круги ада, не факт, что сможете оплатить сам билет. Нужна иностранная карта, вернее, даже не привычная нам Visa или MasterCard. Только местная система Alipay и её аналоги. Поэтому план по покупке билета отпал сразу. Вторая опция — зарегистрироваться как журналист. Однако и тут есть нюансы. К представителям СМИ в Китае с подозрением относится миграционная служба. С учётом того, что попасть в Шанхай нужно было по транзитной визе, лишнее внимание привлекать не стоило. К тому же куда и кому писать — тоже не совсем ясно. Прямых контактов ни на официальном сайте, ни в соцсетях клуба не было. Да и соцсети нужны именно китайские — в западных ни «Шанхай Шэньхуа», ни кто-либо ещё не представлены. Пришлось надеяться на чудо.