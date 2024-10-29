У Мбаппе 17 офсайдов в этой Ла Лиге — больше всех в топ-5 лиг. Это худший показатель игрока «Реала» в первых 10 матчах сезона со времен Роналду в 2013-м (22)

В 10 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе оказывался в положении вне игры 17 раз — чаще, чем любой из игроков в топ-5 чемпионатов. Напомним, в матче с «Барселоной» (0:4) в прошлую субботу француз попал в офсайд 8 раз.