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Роналду впервые не забил пенальти в «Аль-Насре» — было 19 успешных попыток. Криштиану пробил мимо ворот на 96-й минуте матча с «Аль-Таавуном» в Кубке

Форвард не забил 11-метровый на 6-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Аль-Таавуном» в Кубке короля Саудовской Аравии, пробив выше ворот. «Аль-Наср» уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира на стадии финала.
Источник: Sports

Роналду не забил с пенальти впервые за все время выступлений за «Аль-Наср». До сегодняшнего матча португалец реализовал все 19 ударов с точки в составе клуба из Саудовской Аравии.