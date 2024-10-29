Роналду не забил с пенальти впервые за все время выступлений за «Аль-Наср». До сегодняшнего матча португалец реализовал все 19 ударов с точки в составе клуба из Саудовской Аравии.
Роналду впервые не забил пенальти в «Аль-Насре» — было 19 успешных попыток. Криштиану пробил мимо ворот на 96-й минуте матча с «Аль-Таавуном» в Кубке
Форвард не забил 11-метровый на 6-й добавленной ко второму тайму минуте матча с «Аль-Таавуном» в Кубке короля Саудовской Аравии, пробив выше ворот. «Аль-Наср» уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира на стадии финала.