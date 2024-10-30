Русская футболистка переходит в «Барселону», «МЮ» нашел замену тен Хагу. Трансферы и слухи дня

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Экс-футболист сборной России хочет на стажировку в «МЮ»
Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Эрика тен Хага и рассказал о своей возможной стажировке. В конце сентября Канчельскис рассказал, что не смог попасть на базу «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага. Накануне клуб сообщил об отставке нидерландского специалиста.
— Говорил, что тен Хага надо было увольнять еще в прошлом сезоне. Это увольнение было предсказуемым и дальше у «Манчестера Юнайтед» все будет проблематично. Теперь, думаю, на базу хотя бы попасть можно. Но все еще сложно представить, что еще стоит ожидать от этих американцев.
С тен Хагом взяли Кубок, ну и что? Игра «МЮ» в чемпионате была плачевной. А сейчас снова придет новый тренер, будут новые видения, купят новых футболистов. И снова будут платить огромные деньги. Хотели сэкономить на обедах, а в итоге все эти деньги выплатят бывшему главному тренеру. Ну смешные люди эти американцы!
— После ухода тен Хага хотели бы пройти стажировку в «МЮ»?
— Пока не задавался этим вопросом. Посмотрим, время покажет. Может, пройду стажировку этой зимой, если будет такая возможность, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В ЦСКА сообщили, что «Атлетико Минейро» выкупит Фукса
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с трансфером центрального защитника Бруно Фукса. Последний был приобретен ЦСКА у «Интернасьонала» летом 2020 года. В начале 2023-го футболиста отдали в аренду «Атлетико Минейро».
«Появившаяся в СМИ информация об отказе “Атлетико Минейро” выкупать Бруно Фукса целиком неверна — от суммы выкупа до других ключевых деталей. В “Атлетико Минейро” знают, что условия для автоматической активации опции игроком выполнены, и, более того, подтвердили нам, что выкуп состоится. По сути переход можно считать совершенным, однако формализовать трансфер можно будет только в регистрационный период, то есть с 11 января 2025 года», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.
Агент Конате объяснил уход игрока из «Ахмата»
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ныне выступающего за «Эр-Рияд», объяснил решение своего клиента перейти в клуб из Саудовской Аравии.
— Вы бы советовали российским футболистам оставаться у себя и не уезжать в зарубежные чемпионаты?
— Нет, я бы этого не советовал. Но, к сожалению, многие российские футболисты уезжают куда-либо не с точки зрения футбола, а с точки зрения только денег.
— Я, например, когда предлагаю своих футболистов, я предлагаю с футбольной точки зрения. А если с точки зрения денег, то вот, например, Конате захотел заработать деньги — я его подписал в Саудовскую Аравию. Хотя он мог пойти в Испанию, в Италию или во Францию, но, учитывая такс 50%, они там не могут столько платить, сколько платят в Саудовской Аравии. Поэтому если ты идешь в деньги, то надо ехать туда. Если ты идешь в футбольном направлении, тут надо ехать не туда, где клуб или агент больше всего заработает, а где ты нужен. Тут надо просто разбираться в футболе немножко.
А просто для галочки, например, Захаряна взяли в «Реал Сосьедад». При всем моем уважении, мне кажется, в прошлом сезоне Захарян одну голевую передачу дал за 13 миллионов, — заявил Селюк «ВсеПроСпорт».
37-летний Шунин ищет новый клуб
Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признался, что еще не принял решения о завершении карьеры футболиста. В начале июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина, который выступал за основную команду с 2007 года.
«Я занимаюсь тем, что мне сейчас интересно. Очень много тренируюсь, пошел учиться спортивному менеджменту в академию РФС. Также у меня несколько направлений бизнеса — сейчас занимаюсь их развитием. И, конечно же, провожу больше времени с семьей.
Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно. Когда решу заканчивать, конечно же, я об этом объявлю. Мы в контакте с “Динамо” по поводу проведения прощального матча», — сказал Шунин РИА Новости.
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Российская футболистка переходит в «Барселону»
Российская полузащитница московского «Чертаново» Яна Свистунова проходит медицинское обследование перед переходом в испанскую «Барселону». Об этом сообщил первый тренер футболистки Сергей Леонтьев.
«Яна должна была вылететь в Барселону неделю назад. Насколько я знаю, сейчас она проходит медосмотр», — заявил Леонтьев в интервью «Чемпионату».
В текущем сезоне 18-летняя Яна Свистунова провела за «Чертаново» 15 матчей, забил 4 мяча и отдала 1 голевую передачу.
Аморим из «Спортинга» возглавит «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время должен занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед» вместо уволенного Эрика тен Хага. Лиссабонский клуб подал официальное заявление местным властям о том, что «МЮ» собирается заплатить «Спортингу» 10 млн евро за переход 39-летнего специалиста.
Манкунианцы во вторник отправят своих представителей в Лиссабон для заключения соглашения. Сегодняшняя игра «Спортинг» — «Насьонал» в Кубке португальской лиги должна стать последней для Аморима на посту главного тренера «львов».
Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года и завоевал с клубом 5 трофеев.
Владимир Менес