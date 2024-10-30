Русская футболистка переходит в «Барселону», «МЮ» нашел замену тен Хагу. Трансферы и слухи дня

— Я, например, когда предлагаю своих футболистов, я предлагаю с футбольной точки зрения. А если с точки зрения денег, то вот, например, Конате захотел заработать деньги — я его подписал в Саудовскую Аравию. Хотя он мог пойти в Испанию, в Италию или во Францию, но, учитывая такс 50%, они там не могут столько платить, сколько платят в Саудовской Аравии. Поэтому если ты идешь в деньги, то надо ехать туда. Если ты идешь в футбольном направлении, тут надо ехать не туда, где клуб или агент больше всего заработает, а где ты нужен. Тут надо просто разбираться в футболе немножко.