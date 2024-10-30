УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола

«Unstoppable — это наша дорожная карта, которая заложит основу для устойчивого будущего и раскроет весь потенциал женского футбола. Вступая в эту захватывающую новую эру, мы должны продолжать с той же страстью, которая завела нас так далеко. Наша преданность делу остается такой же сильной, как и прежде. Наша миссия проста — помочь женскому футболу занять видное место в европейском спортивном сообществе», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.