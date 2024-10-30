УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запустил новую стратегическую программу развития женского футбола в регионе, по которой на это направление будет выделено 1 миллиард евро в период с 2024 по 2030 год, сообщается на официальном сайте организации.
Шестилетняя программа под названием Unstoppable («Неудержимые») нацелена на то, чтобы сделать футбол самым массовым командным видом спорта среди женщин в каждой европейской стране. На развитие женского футбола будет направлен 1 миллиард евро из доходов от соревнований и инвестиций УЕФА. Организация обещает новый формат женской Лиги чемпионов со следующего сезона, а также появление второго клубного турнира.
«Unstoppable — это наша дорожная карта, которая заложит основу для устойчивого будущего и раскроет весь потенциал женского футбола. Вступая в эту захватывающую новую эру, мы должны продолжать с той же страстью, которая завела нас так далеко. Наша преданность делу остается такой же сильной, как и прежде. Наша миссия проста — помочь женскому футболу занять видное место в европейском спортивном сообществе», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Ранее во вторник УЕФА объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с европейским отделением Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro Europe), благодаря которому представители спортсменов получат представительство в структурах управления УЕФА.