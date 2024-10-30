Бывший генсек ФИФА рассказал, как распивал водку в России перед ЧМ-2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке признался, что пил водку с бывшим президентом Российского футбольного союза (РФС) и экс-министром спорта Виталием Мутко после принятия решения о проведении чемпионата мира 2018 года в России.
В настоящее время Вальке является генеральным секретарем Международной ассоциации дружбы (IFA).
«Решение о проведении чемпионата мира по футболу в России было принято 2 декабря 2010 года. С тех пор я начал плотно работать с вашим оргкомитетом, часто и довольно много ездить по России. И я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке. Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко», — цитирует Вальке «Матч ТВ».
«И сейчас в Уфе, на форуме “Россия — спортивная держава”, не успел заселиться в отель, как мы пошли на ужин, где выпили две бутылки водки на пятерых. Мне четко сказали: выпить полстакана нельзя, только до дна! Каждую рюмку пили с тостами. И когда они закончились, салютовали и пили за выпитое ранее. Так было в первую ночь, когда я приехал в Москву», — добавил спикер.