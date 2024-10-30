Бывший генсек ФИФА рассказал, как распивал водку в России перед ЧМ-2018

«Решение о проведении чемпионата мира по футболу в России было принято 2 декабря 2010 года. С тех пор я начал плотно работать с вашим оргкомитетом, часто и довольно много ездить по России. И я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке. Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко», — цитирует Вальке «Матч ТВ».