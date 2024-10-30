Как Яшин покорял Италию: взял пенальти от Маццолы, породил легенду во Флоренции, ушел из футбола на «Сан-Сиро»

В сборной мира тоже было кого отметить, да она и по определению вызывала повышенный интерес: в 1971 году в Италии ведь действовал запрет на покупку легионеров, введенный после провала на ЧМ-1966. Ветеранскую сборную мира возглавил в роли играющего тренера знаменитый австриец Эрнст Оцвирк, который стал бронзовым призером чемпионата мира 1954 года, а в 60−70-е работал тренером в Австрии, Италии и Германии. Да, заявленных организаторами матча венгров Пушкаша и Альберта, англичанина Лоу, бразильцев Вава и Нилтона Сантоса, немца Зеелера, француза Копа на поле в итоге не оказалось. Зато оба гола в ворота сборной Италии забил звездный чемпион мира-1970 Тостао. Этому бразильцу было тогда всего 24, и он стал самым молодым участником встречи. В перерыве его попросили заменить, видимо, для того, чтобы бразилец не забил еще два или три мяча в ворота ветеранов Италии, которые в итоге победили (4:2). Любопытно, что в одном из архивных материалов я прочитал, что Тостао якобы не знал, что летит играть с итальянскими ветеранами: думал, мол, что опять выйдет против настоящей «Скуадры адзурры», как и годом ранее в финальном матче первенства мира в Мексике. Так это было или нет, сегодня уже значения не имеет, зато одной легендой вокруг имени Яшина больше! Ну, а сам Тостао, кстати, завершит свою карьеру через два года, всего в 26 лет из-за серьезных проблем со зрением.