Мартино о Неймаре в «Майами»: «Невозможно, если только МЛС не сделает зарплатные правила гибче. Мы не можем говорить о переходе только потому, что он купил дом здесь»

А реальность такова, что в МЛС строгие правила, которые нельзя нарушать, если только лига не решит их изменить. Каждый, кто купил здесь дом, приехал играть? Ха! Нельзя так просто говорить о том, может ли игрок перейти или нет. Мне кажется, когда мы говорим об этом, необходима другая основа. Нельзя говорить или упоминать игрока только потому, что он купил дом здесь или его подруга из Форт-Лодердейла. Это бессмыслица, нужно говорить о конкретных вещах.