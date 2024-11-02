Кейн назвал Роналду лучшим игроком старше 30, себя — лучшим завершителем, де Брюйне — распасовщиком, Ямаля — юным игроком, Холанда — самым сильным. Зидана хотел бы вернуть в футбол

В качестве лучшего юного игрока Харри выделил Ламина Ямаля. Холанда Кейн назвал наиболее физически сильным футболистом, охарактеризовав его словом «зверь». Из числа завершивших карьеру легенд Харри хотел бы вернуть в игру Зинедина Зидана.