Кейн назвал Роналду лучшим игроком старше 30, себя — лучшим завершителем, де Брюйне — распасовщиком, Ямаля — юным игроком, Холанда — самым сильным. Зидана хотел бы вернуть в футбол

Кейн назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в возрастной категории «старше тридцати». Себя англичанин назвал лучшим завершителем атак в футболе, а де Брюйне — лучшим распасовщиком.
В качестве лучшего юного игрока Харри выделил Ламина Ямаля. Холанда Кейн назвал наиболее физически сильным футболистом, охарактеризовав его словом «зверь». Из числа завершивших карьеру легенд Харри хотел бы вернуть в игру Зинедина Зидана.
Самым техничным капитан сборной Англии считает Джамала Мусиалу, а самым быстрым — Кайла Уокера.