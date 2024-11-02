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Кейн назвал Роналду лучшим игроком старше 30, себя — лучшим завершителем, де Брюйне — распасовщиком, Ямаля — юным игроком, Холанда — самым сильным. Зидана хотел бы вернуть в футбол

Форвард «Баварии» и сборной Англии поучаствовал в блиц-опросе, где подобрал игроков под определенные характеристики.

Источник: Sports

Кейн назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в возрастной категории «старше тридцати». Себя англичанин назвал лучшим завершителем атак в футболе, а де Брюйне — лучшим распасовщиком.

В качестве лучшего юного игрока Харри выделил Ламина Ямаля. Холанда Кейн назвал наиболее физически сильным футболистом, охарактеризовав его словом «зверь». Из числа завершивших карьеру легенд Харри хотел бы вернуть в игру Зинедина Зидана.

Самым техничным капитан сборной Англии считает Джамала Мусиалу, а самым быстрым — Кайла Уокера.