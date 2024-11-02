Защитник «Монако» Керер о 2 поражениях кряду: «Нужно вновь поверить в себя, восстановить былой уровень игры. Только так сможем вернуться на победную тропу»

После этих двух поражений нужно вновь поверить в себя, начать действовать. Впереди нас ждут новые матчи, нужно восстановить былой уровень игры. Только так мы сможем вернуться на победную тропу.
— Как можно объяснить столь невзрачное выступление вашей команды в сегодняшнем матче?
— Многое пошло не так, особенно в первом тайме. После перерыва мы стали играть немного лучше, создали ряд моментов и стали больше контролировать ход встречи благодаря более компактному расположению на поле. Мы стали агрессивнее в прессинге, но, к сожалению, отсутствие командной игры по ходу первого тайма нас подвело. Мы знаем, что нужно делать, чтобы играть лучше. Над этим нужно работать.
— Почему не удалось показать сегодня ту игру, которую вы демонстрировали на старте сезона?
— В этом поражении виноваты именно мы, вся команда. Также не стоит принижать «Анжер», они провели хорошую игру сегодня. Тем не менее это не снимает груз ответственности с наших плеч.
Отсутствие Дениса [Закарии] на поле? Он капитан команды и играет очень важную роль в коллективе. Вместе с тем он является фактором нашей стабильности в опорной зоне. Поэтому его отсутствие влияет на результаты команды. Однако это нас не оправдывает, потому что в «Монако» очень сильный подбор игроков, и каждый может приносить пользу команде, — сказал защитник «Монако».