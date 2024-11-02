Защитник «Монако» Керер о 2 поражениях кряду: «Нужно вновь поверить в себя, восстановить былой уровень игры. Только так сможем вернуться на победную тропу»

— Думаю, мы не сумели показать сегодня свою игру. Нам не удалось взвинтить темп игры, все то, что обычно позволяет нам добиваться побед, сегодня не получилось. Мы, конечно же, расстроены этим, но нужно будет как можно скорее разобрать эту игру и понять, что пошло не так.