Джейми Каррагер: «Амориму по силам соперничать с “Тоттенхэмом”, “Виллой” и “Челси”. “МЮ” не так уж и далек от зоны Лиги чемпионов»

«Амориму предстоит проделать огромную работу. “Манчестер Юнайтед” идет 14-м, но это можно быстро исправить, потому что “МЮ” не должен занимать 14-е место. У них состав, которому по силам соперничать с “Тоттенхэмом”, “Астон Виллой” и “Челси”. Они не так уж и далеки от зоны Лиги чемпионов.
Двигаться вперед будет трудно, а самое тяжелое — сдвинуться с мертвой точки. Сульшер финишировал [с «МЮ»] вторым, Моуринью — тоже, тен Хаг финишировал третьим, так что Амориму будет не так уж и сложно [повторить подобное]. Но это будет уже следующим шагом«, — сказал экс-игрок “Ливерпуля”.