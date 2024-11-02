Джейми Каррагер: «Амориму по силам соперничать с “Тоттенхэмом”, “Виллой” и “Челси”. “МЮ” не так уж и далек от зоны Лиги чемпионов»

«Амориму предстоит проделать огромную работу. “Манчестер Юнайтед” идет 14-м, но это можно быстро исправить, потому что “МЮ” не должен занимать 14-е место. У них состав, которому по силам соперничать с “Тоттенхэмом”, “Астон Виллой” и “Челси”. Они не так уж и далеки от зоны Лиги чемпионов.